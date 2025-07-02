HR-эксперт объяснил «бешеные» зарплаты курьеров

«В период дефицита кадров нанимать людей могут государственные оборонные предприятия, так как им нужно выполнять заказы, они готовы платить больше. На втором месте – крупные компании, корпорации. Бешеные зарплаты курьеров в 270 тысяч рублей получились не потому, что просто хочется отдавать такие деньги. Просто крупным игрокам, которые занимаются логистикой и так далее, настолько нужны люди, что они готовы перебивать любой ценник, они набирают себе людей. Дальше в этой пищевой цепи идет малый и средний бизнес, для них не остается уже сотрудников», - рассказал он.

Согласно кадровому прогнозу Минтруда, на горизонте следующих пяти лет до 70% спроса на труд придется на грамотных, хорошо обученных «синих воротничков». Однако престиж этой категории профессий в России остается низким. Нехватка рабочего персонала — общемировая проблема. Мир получил переизбыток юристов, экономистов и маркетологов и катастрофическую нехватку тех, кто реально создает ценность: строит, чинит, доставляет, производит. Кадровый кризис изменил рынок труда. Теперь его главный тренд — высокий спрос на «синих воротничков», говорят эксперты в СМИ.

А в это время поколение Z и миллениалы все чаще выбирают не гонку, а равновесие. Они бодро подхватывают из соцсетей все тренды, стремящиеся вернуть человеку право на отдых, личные границы и уважение к собственному времени.

