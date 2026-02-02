«Выплеск энергии!»: Филолог раскрыл, нужно ли «защищать» мат
В литературе есть лишь один пример уместного употребление мата - это анекдоты, заявил НСН Максим Кронгауз.
Сегодня мат проник в те диалоги, где раньше его практически не было: в общение детей, мужчины с женщиной и в политику, его употребление должно быть ограничено. Об этом НСН рассказал профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.
Во вторник, 3 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. На этом фоне научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов заявил, что россияне стали чаще материться. Его слова приводят РИА Новости. При этом, по его словам, лингвисты сейчас выдвигают тезис о том, что мат нужно «защищать и спасать», а для этого надо ограничить его употребление. Кронгауз напомнил, где уместна бранная лексика.
«Мат - уникальное явление, и если мы хотим, чтобы оно существовало, то его надо использовать редко, в определенных ситуациях. Обычно, когда заходит разговор о русском языке, обязательно кто-нибудь спрашивает о мате. Это такая немножко жареная тема. Мат в таком идеальном состоянии - это выплеск энергии. Поскольку есть табу, то когда табу преодолевается, эта энергия ощущается всеми. Конечно, есть ситуации, например, когда больно, когда конфликт, тогда это может быть уместно. Изменения, мне кажется, прослеживаются в том, что мат проник в сферы, в которых он раньше не использовался. Например, у детей в школе. Это, конечно, непривычно и не очень приятно. Мат проник в публичную сферу, в общение с женщинами. Так что не нужно превращать это оружие в пыль, покрывающую весь язык», - рассказал он.
Отвечая на вопрос о том, в каких случаях в литературе мат звучит органично, Кронгауз привел лишь один пример.
«Что касается литературы, то приведу один пример - это анекдоты. Часто концовка анекдота заканчивается матерным словом, и это вызывает смех, потому что это неожиданно, это тот самый выплеск энергии. Такая неожиданная концовка может привнести больше эффекта, чем какое-то обычное слово», - подытожил он.
Ранее доктор филологических наук Валерий Мокиенко заявил НСН, что мат – это не обесценивание, а сохранение экспрессивного слоя русского языка.
