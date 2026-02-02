«Мат - уникальное явление, и если мы хотим, чтобы оно существовало, то его надо использовать редко, в определенных ситуациях. Обычно, когда заходит разговор о русском языке, обязательно кто-нибудь спрашивает о мате. Это такая немножко жареная тема. Мат в таком идеальном состоянии - это выплеск энергии. Поскольку есть табу, то когда табу преодолевается, эта энергия ощущается всеми. Конечно, есть ситуации, например, когда больно, когда конфликт, тогда это может быть уместно. Изменения, мне кажется, прослеживаются в том, что мат проник в сферы, в которых он раньше не использовался. Например, у детей в школе. Это, конечно, непривычно и не очень приятно. Мат проник в публичную сферу, в общение с женщинами. Так что не нужно превращать это оружие в пыль, покрывающую весь язык», - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, в каких случаях в литературе мат звучит органично, Кронгауз привел лишь один пример.

«Что касается литературы, то приведу один пример - это анекдоты. Часто концовка анекдота заканчивается матерным словом, и это вызывает смех, потому что это неожиданно, это тот самый выплеск энергии. Такая неожиданная концовка может привнести больше эффекта, чем какое-то обычное слово», - подытожил он.

Ранее доктор филологических наук Валерий Мокиенко заявил НСН, что мат – это не обесценивание, а сохранение экспрессивного слоя русского языка.

