«Мат начали использовать несколько веков назад. Владимир Даль включил эти выражения в свой словарь. Это всё бытовало и имело мифологическую основу. Лингвисты давно всё это изучили. Профессор Борис Успенский написал чуть ли не книгу на эту тему. Мат - это не обесценивание, а сохранение экспрессивного слоя русского языка. Другое дело, что любым сокровищем можно неумело пользоваться. Молодое поколение перестало различать запретное и превратило очень важную часть русского языка в бесцветное поле. Они используют мат, как обычные слова. На это следует обращать внимание. А то, что эти бранные слова в русском языке существовали веками, это лингвисты хорошо знают», - отметил филолог.

При этом Мокиенко считает, что ругаться матом недопустимо.