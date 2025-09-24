«Черт побери»: Филолог рассказал, как отучить молодежь ругаться матом

Доктор филологических наук Валерий Мокиенко в беседе с НСН заявил, что бранные слова в русском языке существовали веками.

Мат – это не обесценивание, а сохранение экспрессивного слоя русского языка, заявил НСН доктор филологических наук Валерий Мокиенко.

ВЦИОМ опубликовал итоги, проведенного исследования, согласно которому 71% россиян ругается матом, причем каждый третий (34%) делает это каждый день. При чем, если в 2008 году ежедневно мат использовали в речи 20% опрошенных, сейчас показатель достиг 34%. По словам Мокиенко, нельзя допустить, чтобы молодое поколение превратило важную часть русского языка в бесцветное поле.

«Мат начали использовать несколько веков назад. Владимир Даль включил эти выражения в свой словарь. Это всё бытовало и имело мифологическую основу. Лингвисты давно всё это изучили. Профессор Борис Успенский написал чуть ли не книгу на эту тему. Мат - это не обесценивание, а сохранение экспрессивного слоя русского языка. Другое дело, что любым сокровищем можно неумело пользоваться. Молодое поколение перестало различать запретное и превратило очень важную часть русского языка в бесцветное поле. Они используют мат, как обычные слова. На это следует обращать внимание. А то, что эти бранные слова в русском языке существовали веками, это лингвисты хорошо знают», - отметил филолог.

При этом Мокиенко считает, что ругаться матом недопустимо.

«Если те люди, которых у нас уважают, будут демонстрировать образец, тогда эта проблема исчезнет сама собой. СМИ тут тоже должны многое сделать. Запикивание мата в кино – это лицемерие, поскольку он всё равно угадывается. Мат недопустим. Даже если вам на ногу упадет кувалда, я бы предпочитал, чтобы вы при мне не ругались. Можно вместо мата сказать «черт побери», этого достаточно. Я считаю, что его надо знать, чтобы когда к нам кто-то так обращается, показать сразу, что это неприемлемо. Вот это и есть борьба с матом», - добавил он.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
