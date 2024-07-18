Сенатор Пушков не ожидает блокировку YouTube в России
18 июля 202412:30
Блокировки YouTube в России не ожидается. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, передает РИА Новости.
«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», - сказал он.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН ранее допустил блокировку видеохостинга YouTube в России. По его мнению, «возможны различные варианты, вплоть до самых жестких».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru