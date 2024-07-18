Сенатор Пушков не ожидает блокировку YouTube в России

Блокировки YouTube в России не ожидается. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, передает РИА Новости.

РКН потребовал главу Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов РФ

«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», - сказал он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН ранее допустил блокировку видеохостинга YouTube в России. По его мнению, «возможны различные варианты, вплоть до самых жестких».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СенаторыБлокировкаYoutube

Горячие новости

Все новости

партнеры