В Москве из-за налета БПЛА ВСУ задержали и отменили более 370 авиарейсов

Из-за ночных ограничений, связанных с налетом украинских беспилотников на Московский регион, в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 370 рейсов. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».

По данным источника, в аэропорту «Внуково» задержали 62 рейса, 39 отменили. В «Домодедово» — 23 задержаны, еще восемь отменены. Больше всего сбоев было зафиксировано в аэропорту «Шереметьево», где 104 рейса перенесли, а 135 отменили.