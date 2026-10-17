В Москве из-за налета БПЛА ВСУ задержали и отменили более 370 авиарейсов
Из-за ночных ограничений, связанных с налетом украинских беспилотников на Московский регион, в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 370 рейсов. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
По данным источника, в аэропорту «Внуково» задержали 62 рейса, 39 отменили. В «Домодедово» — 23 задержаны, еще восемь отменены. Больше всего сбоев было зафиксировано в аэропорту «Шереметьево», где 104 рейса перенесли, а 135 отменили.
Известно, что из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ воздушное пространство закрывали с 00:00 до 07:00 утра по московскому времени. В связи с ограничениями самолеты перенаправляли на запасные аэродромы
Столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в «Максе» написал, что ночью 17 октября на подлете к Москве сбили 144 украинских дрона.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 610 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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