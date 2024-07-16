РКН потребовал главу Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов РФ

Роскомнадзор (РКН) потребовал у главы Google LLC Сундара Пичаи разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет также о музыкантах, артистах, политических деятелях, различных предприятиях и спортивных клубах, чьи аккаунты были заблокированы за поддержку российских властей. РКН направил в Google соответствующее требование с запросом на снятие блокировки.