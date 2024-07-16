РКН потребовал главу Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов РФ
Роскомнадзор (РКН) потребовал у главы Google LLC Сундара Пичаи разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет также о музыкантах, артистах, политических деятелях, различных предприятиях и спортивных клубах, чьи аккаунты были заблокированы за поддержку российских властей. РКН направил в Google соответствующее требование с запросом на снятие блокировки.
В РКН подчеркнули, что такие ограничительные меры являются нарушением принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В ведомстве сочли это недопустимым и назвали цензурой. Жертвами блокировки становятся в том числе люди, которые просто положительно высказываются о России.
Как напомнили в РКН, YouTube с 2020 года применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, а к 83 из них - в 2024 году. В частности, под санкции подпали аккаунты музыкальных исполнителей Олега Газманова, Shaman, писателя Захара Прилепина, блогера Артемия Лебедева, певицы Юлии Чичериной и других, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru