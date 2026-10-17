В АКОРТ назвали 3 самых подешевевших продукта
В России самыми подешевевшими с начала 2026 года продуктами оказались свинина, яйца и сливочное масло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.
По его словам, их стоимость снизилась на 19%, 18% и 14% соответственно. Кроме того, добавил Богданов, среди подешевевших категорий также можно выделить рис, пшено, ржаной хлеб и картофель.
Он объяснил, что на динамику цен на свинину повлияли рост производства и конкуренция, в частности, с курицей и индейкой. При этом закупочные и розничные цены на яйца поступательно снижались более семи месяцев, а в настоящий момент стабилизировались. Отмечается, что торговые сети удерживают на эту категорию минимальную наценку и в отдельные периоды года продают их ниже закупочной стоимости.
Богданов рассказал, что из мясных категорий также подешевела баранина (на 5%). Он добавил, что дешевеют и некоторые крупы, а также в пределах 6% снизились цены на картофель и сезонные яблоки.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью НСН заявил, что для производителей и продавцов красной икры выгодно разгонять рынок, так как это позволяет продавать продукт дороже, однако из-за перераспределения спроса деликатес все же подешевеет.
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