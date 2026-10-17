Американка Уолш обновила мировой рекорд на 50 м вольным стилем на короткой воде
17 октября 202609:45
Юлия Савченко
Пловчиха из США Гретхен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на короткой воде. Об этом пишет ТАСС.
На соревнованиях в американской Вирджинии спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 22,75 секунды. Предыдущий рекорд - 22,83 с - также принадлежит Уолш. Американка установила его в 2024 году.
Гретхен Уолш 23 года, пловчиха - двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира.
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