Американка Уолш обновила мировой рекорд на 50 м вольным стилем на короткой воде

На соревнованиях в американской Вирджинии спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 22,75 секунды. Предыдущий рекорд - 22,83 с - также принадлежит Уолш. Американка установила его в 2024 году.

Гретхен Уолш 23 года, пловчиха - двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира.

