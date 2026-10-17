Экс-игрок сборной Украины по футболу Максимюк погиб на СВО

Бывший игрок сборной Украины по футболу Роман Максимюк погиб на СВО, сообщает украинское информагентство УНИАН.

Об этом изданию рассказала жена спортсмена. С января 2025 года экс-футболист официально числился пропавшим без вести.

Кроме сборной Украины Максимюк также играл за киевское «Динамо», «Днепр», выступал за российский «Зенит», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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