В Брянской области при атаках ВСУ получили ранения три человека

Три человека пострадали при атаках ВСУ в Брянской области, сообщил глава региона Егор Ковальчук. Об этом он написал на платформе «Макс».

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Как отметил губернатор, над регионом уничтожили 147 украинских БПЛА самолетного типа.

«Возле села Каташин Новозыбковского района дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру. Ранения получил водитель, он госпитализирован», - указал Ковальчук.

Кроме того, в Фокинском районе Брянска дрон рухнул на крышу пятиэтажного дома. Жильцов эвакуировали. У двух человек выявили легкие осколочные ранения.

Ранее в городе Рыбинске Ярославской области обломки БПЛА упали в центре города, обошлось без пострадавших.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБрянская Область

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