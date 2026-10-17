В Брянской области при атаках ВСУ получили ранения три человека

Как отметил губернатор, над регионом уничтожили 147 украинских БПЛА самолетного типа.

«Возле села Каташин Новозыбковского района дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру. Ранения получил водитель, он госпитализирован», - указал Ковальчук.

Кроме того, в Фокинском районе Брянска дрон рухнул на крышу пятиэтажного дома. Жильцов эвакуировали. У двух человек выявили легкие осколочные ранения.

Ранее в городе Рыбинске Ярославской области обломки БПЛА упали в центре города, обошлось без пострадавших.

