В Брянской области при атаках ВСУ получили ранения три человека
Три человека пострадали при атаках ВСУ в Брянской области, сообщил глава региона Егор Ковальчук. Об этом он написал на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, над регионом уничтожили 147 украинских БПЛА самолетного типа.
«Возле села Каташин Новозыбковского района дрон-камикадзе атаковал двигавшуюся фуру. Ранения получил водитель, он госпитализирован», - указал Ковальчук.
Кроме того, в Фокинском районе Брянска дрон рухнул на крышу пятиэтажного дома. Жильцов эвакуировали. У двух человек выявили легкие осколочные ранения.
Ранее в городе Рыбинске Ярославской области обломки БПЛА упали в центре города, обошлось без пострадавших.
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