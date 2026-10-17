СМИ: В Польше около 1,5 тысяч военных отработают переброску на Украину

В ноябре в Польше примерно 1,5 тысячи военнослужащих из стран-членов «коалиции желающих», включая Британию, Германию и Францию, примут участие в учениях по подготовке к возможному размещению контингента на Украине. Об этом сообщает газета Times.

По данным источника, солдаты будут имитировать движение войск и материально-технических грузов.

В МВД Польши заявили о возможном покушении на премьер-министра и главу МО

До этого премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что коалиция собирается провести учения для подготовки контингента к размещению на Украине. При этом отмечается, что военных якобы планируют перебросить туда сразу же после возможного достижения соглашения о прекращении огня.

В составе так называемой «коалиции желающих» находятся свыше 30 стран. В январе 2026 года ее лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал, что в Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины, а в риторике канцлера Фридриха Мерца в ближайшее время не стоит ждать перемен — даже на фоне нарастающих экономических и энергетических рисков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:УкраинаУченияГерманияВоенныеПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры