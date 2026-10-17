СМИ: В Польше около 1,5 тысяч военных отработают переброску на Украину

До этого премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что коалиция собирается провести учения для подготовки контингента к размещению на Украине. При этом отмечается, что военных якобы планируют перебросить туда сразу же после возможного достижения соглашения о прекращении огня.

В составе так называемой «коалиции желающих» находятся свыше 30 стран. В январе 2026 года ее лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал, что в Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины, а в риторике канцлера Фридриха Мерца в ближайшее время не стоит ждать перемен — даже на фоне нарастающих экономических и энергетических рисков.