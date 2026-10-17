СМИ: В Польше около 1,5 тысяч военных отработают переброску на Украину
В ноябре в Польше примерно 1,5 тысячи военнослужащих из стран-членов «коалиции желающих», включая Британию, Германию и Францию, примут участие в учениях по подготовке к возможному размещению контингента на Украине. Об этом сообщает газета Times.
По данным источника, солдаты будут имитировать движение войск и материально-технических грузов.
До этого премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что коалиция собирается провести учения для подготовки контингента к размещению на Украине. При этом отмечается, что военных якобы планируют перебросить туда сразу же после возможного достижения соглашения о прекращении огня.
В составе так называемой «коалиции желающих» находятся свыше 30 стран. В январе 2026 года ее лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал, что в Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины, а в риторике канцлера Фридриха Мерца в ближайшее время не стоит ждать перемен — даже на фоне нарастающих экономических и энергетических рисков.
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