Финский министр обороны отреагировал на призыв сбивать российские самолеты

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ответил на слова бывшего премьера республики Санны Марин, которая предложила сбивать российские самолеты. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Министр обороны Финляндии назвал Россию долгосрочной угрозой для своей страны

Ранее Марин призвала сбивать самолеты РФ, которые якобы нарушают финское воздушное пространство.

«В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила», — заявил Хяккянен.

Министр указал, что в стране давно действует хорошо отработанный механизм применения достаточной силы на основе оценки угрозы.

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ФОТО: РИА Новости
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