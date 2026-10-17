Роскачество: Мошенники создают фейковые онлайн-магазины со скидками
Мошенники создают фейковые маркетплейсы с большими скидками на товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Роскачества.
Уточняется, что аферисты получают штрихкоды на товары, после чего создают в мессенджерах фейковые интернет-магазины со скидками до 70-90%, маскируя схему под «ликвидацию склада» или «акцию от сотрудника».
В рамках этой схемы, жертвы переводят деньги, получают штрихкоды и приходят в пункт выдачи за товарами, но обычно код ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший клиент. В Роскачестве отметили, что формально сотрудники пвз выполняют свои обязательства, передавая товар по предъявленному коду, но настоящий получатель ничего не приобретает.
По словам главы центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, сам штрихкод не является товаром, а его покупка у постороннего человека не гарантирует законности сделки. Он заметил, что покупатель, даже не подозревая об обмане, фактически становится участником аферы, рискуя столкнуться с правовыми последствиями.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что мошенники создают поддельные чаты в мессенджерах и выдают за официальные каналы ЖКХ. Под видом перерасчета услуг они выманивают код для доступа к «Госуслугам», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Роскачество: Мошенники создают фейковые онлайн-магазины со скидками
- В Москве из-за налета БПЛА ВСУ задержали и отменили более 370 авиарейсов
- Маск предложил Трампу замедлить Starlink для ВСУ
- В Брянской области при атаках ВСУ получили ранения три человека
- Американка Уолш обновила мировой рекорд на 50 м вольным стилем на короткой воде
- Финский министр обороны отреагировал на призыв сбивать российские самолеты
- В Донецке 42 тысячи человек остались без электроэнергии
- В Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ
- В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Над территорией России сбили 610 беспилотников ВСУ