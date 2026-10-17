Роскачество: Мошенники создают фейковые онлайн-магазины со скидками

В рамках этой схемы, жертвы переводят деньги, получают штрихкоды и приходят в пункт выдачи за товарами, но обычно код ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший клиент. В Роскачестве отметили, что формально сотрудники пвз выполняют свои обязательства, передавая товар по предъявленному коду, но настоящий получатель ничего не приобретает.

По словам главы центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, сам штрихкод не является товаром, а его покупка у постороннего человека не гарантирует законности сделки. Он заметил, что покупатель, даже не подозревая об обмане, фактически становится участником аферы, рискуя столкнуться с правовыми последствиями.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что мошенники создают поддельные чаты в мессенджерах и выдают за официальные каналы ЖКХ. Под видом перерасчета услуг они выманивают код для доступа к «Госуслугам», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».