За последние два года 78% смартфонов Apple, ввезенных в Россию по параллельному импорту, оказались бракованными, пишет Telegram-канал Mash. Уточняется, что коробки с гаджетами нередко вскрывают, детали в iPhone заменяют на старые или китайские. Эксперты проверили около 5000 смартфонов моделей 15, 16, 17 Pro и Plus и выявили брак в 3900 аппаратах. Однако Корнейчук усомнился в том, что продавец с хорошей репутацией предложит контрафакт.

«Лично я и мои знакомые не сталкивались с контрафактом. Нужно покупать в проверенных магазинах с хорошей репутацией или у адекватных продавцов на маркетплейсах. При заказе у проверенного ИП приходит оригинальный товар. Если есть вопросы, косяки, оформляете возврат, и, скорее всего, его согласовывают. Можно пойти к каким-то авторитетным ребята. В магазине будет чуть дороже, чем на маркетплейсе, при этом гарантированно привезут оригинал, детали менять не будут. Не вижу здесь проблемы. Всегда найдется тот, кто хочет купить дешевле. Когда начинается поиск купить дешевле, люди приобретают iPhone на Android. Это всегда контрафакт. iPhone на Android - сразу красный флаг», - заметил он.

Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал «Радиоточке НСН», что средний срок службы аккумулятора современного смартфона составляет 3-5 лет, однако его замена способна продлить работу устройства.

