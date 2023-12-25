СМИ: правоохранительные органы начали проверять видео с вечеринки Блиновской
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку опубликованного в соцсетях видео вечеринки с участием находящейся под домашним арестом блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
По данным собеседника газеты, правоохранители установили, что видеозапись является новой. Началась проверка соблюдения Блиновской условий домашнего ареста.
В ходе проверки правоохранители намерены установить всех участников вечеринки.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест.
Ранее суд продлил домашний арест Блиновской до 26 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru