СМИ: правоохранительные органы начали проверять видео с вечеринки Блиновской

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку опубликованного в соцсетях видео вечеринки с участием находящейся под домашним арестом блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

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По данным собеседника газеты, правоохранители установили, что видеозапись является новой. Началась проверка соблюдения Блиновской условий домашнего ареста.

В ходе проверки правоохранители намерены установить всех участников вечеринки.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест.

Ранее суд продлил домашний арест Блиновской до 26 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sledcom.ru
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