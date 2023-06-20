«Вынужденная мера»: Ямбург поддержал набор в школы учителей без высшего образования

Ранее Минпросвещения предложило набирать в школы учителей без высшего образования. По словам главы министерства Сергея Кравцова, можно набирать учителей, которые будут преподавать с пятого по девятый класс, не в вузах, а в системе среднего профессионального образования. Евгений Ямбург отметил, что если инициативу реализуют, то устроиться на работу учителем в Москве и Санкт-Петербурге будет крайне трудно.

«В регионах, в сельских школах не хватает учителей, десятиклассники ведут занятия у вторых классов и так далее. Поэтому набирать в школы учителей без высшего образования – это вынужденная мера. При этом не так просто устроиться на работу учителем в Москве и Санкт-Петербурге. Конкурсы, притом пошли, наконец, стобалльники в педагогические вузы. Мало того, что платят прилично, так это еще и творческая работа, которая дает возможность реализовать себя», – сказал Ямбург.

Он также выразил надежду, что в России вернутся к старому порядку образования, когда выпускник колледжа мог автоматически поступить на второй или третий курс университета. По словам Ямбурга, это «то, что доктор прописал».