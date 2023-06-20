«Вынужденная мера»: Ямбург поддержал набор в школы учителей без высшего образования
В сельских школах из-за нехватки учителей десятиклассники ведут занятия у вторых классов, отметил в эфире НСН Евгений Ямбург.
Предложение набирать в школы учителей без высшего образования имеет вынужденный характер, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью НСН. По его словам, в регионах и сельских школах ощущается катастрофическая нехватка кадров.
Ранее Минпросвещения предложило набирать в школы учителей без высшего образования. По словам главы министерства Сергея Кравцова, можно набирать учителей, которые будут преподавать с пятого по девятый класс, не в вузах, а в системе среднего профессионального образования. Евгений Ямбург отметил, что если инициативу реализуют, то устроиться на работу учителем в Москве и Санкт-Петербурге будет крайне трудно.
«В регионах, в сельских школах не хватает учителей, десятиклассники ведут занятия у вторых классов и так далее. Поэтому набирать в школы учителей без высшего образования – это вынужденная мера. При этом не так просто устроиться на работу учителем в Москве и Санкт-Петербурге. Конкурсы, притом пошли, наконец, стобалльники в педагогические вузы. Мало того, что платят прилично, так это еще и творческая работа, которая дает возможность реализовать себя», – сказал Ямбург.
Он также выразил надежду, что в России вернутся к старому порядку образования, когда выпускник колледжа мог автоматически поступить на второй или третий курс университета. По словам Ямбурга, это «то, что доктор прописал».
«У нас при советской власти были замечательные педагогические училища. В определенной степени они готовили лучше, чем университеты, там очень много практики. В результате эти ребята спокойно входили в классы и продолжали там работу. При перестройке была замечательная история, когда ребята, которые заканчивали колледжи, автоматически поступали без всяких ЕГЭ на второй или даже третий курс педагогического университета. Это то, что доктор прописал. Надеюсь, что мы к этому будем возвращаться», – резюмировал Ямбург.
Так, на сегодняшний день в России со средним профессиональным образованием учителя могут преподавать только в начальной школе и детских садах. Учителям-предметникам необходимо окончить вуз, напоминает «Радиоточка НСН».
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