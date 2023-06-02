«Глупость и популизм!»: Учителя выступили против отмены домашних заданий

Сегодня в России нет обоснований для отмены домашних заданий в школах. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить домашнее задание у школьников. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». По словам Казакова, серьезно к инициативе депутата относиться не стоит.

«Это полная глупость, популизм и желание как-то выделиться. Хотя такой опыт и был в России в 1920-е годы, тогда были обоснования для этого, а сейчас их нет. Куда лучше было бы убрать из школы все реализующиеся сегодня бизнес-проекты, оптимизировать школьную программу и дать больше свободы учителям. Тогда и перегрузок не будет», — сказал Казаков.

К тому же, по словам собеседника НСН, с отменой домашних заданий упадет качество образования.

«Школа — это место, где дают новые знания, а дома они закрепляются. Домашние задания существуют не просто так и не только в нашей стране. Как известно, повторение — мать учения. Кроме того, чем больше учитель на уроке объяснит, тем меньше он даст домашнего задания. Повторюсь, нужно давать больше свободы учителям», — подытожил он.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что ему смешно и грустно от идеи отменить домашние задания для школьников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

