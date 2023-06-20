Минпросвещения предложило набирать в школы учителей без высшего образования
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. Об этом сообщает «Коммерсант».
В частности, он заявил, что учителей-предметников, возможно, будут обучать в колледже. Идея направлена на покрытие кадрового дефицита среди специалистов. Планируется, что им будет доверено обучать детей с пятого по девятый классы.
На сегодняшний день в стране можно работать со средним специальным образованием только в детских садах и начальной школе, напомнило издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru