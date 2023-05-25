«Уйдет 10 лет»: Учитель назвал сроки возвращения урока труда в школы

Минпросвещения России обсуждает возможность возврата уроков труда в школьную программу, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже сейчас решается этот вопрос, а сам предмет даст возможность молодым ребятам проявить себя. Казаков считает, что подобная инициатива может привести к проблемам.

«Есть предубеждение, что нужно вернуться к советскому образования. Я к нему нормально отношусь, но заявления насчет возвращения каких-то предметов – это заигрывание с общественностью, трендами. Мы громко хлопнули дверью и вышли из Болонской системы, хотя никуда не вышли, ЕГЭ остается, сама система осталась. Советское образование не вернешь, только если эстетически. Предмет "труд" неплохой, особенно в нынешних условиях, когда можно оснастить школу современной техникой и научить ребят бытовым навыкам, но этого не произойдет», - сказал Казаков.