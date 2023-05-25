«Уйдет 10 лет»: Учитель назвал сроки возвращения урока труда в школы
Вмешиваться в учебный процесс нужно аккуратно, потому на введение "нового" школьного предмета уйдут годы, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил в беседе с НСН, что на внедрение урока труда в школах понадобится не меньше десяти лет.
Минпросвещения России обсуждает возможность возврата уроков труда в школьную программу, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже сейчас решается этот вопрос, а сам предмет даст возможность молодым ребятам проявить себя. Казаков считает, что подобная инициатива может привести к проблемам.
«Есть предубеждение, что нужно вернуться к советскому образования. Я к нему нормально отношусь, но заявления насчет возвращения каких-то предметов – это заигрывание с общественностью, трендами. Мы громко хлопнули дверью и вышли из Болонской системы, хотя никуда не вышли, ЕГЭ остается, сама система осталась. Советское образование не вернешь, только если эстетически. Предмет "труд" неплохой, особенно в нынешних условиях, когда можно оснастить школу современной техникой и научить ребят бытовым навыкам, но этого не произойдет», - сказал Казаков.
Собеседник НСН считает, что на возвращение урока труда займет не меньше 10 лет.
«Для реализации инициативы нужно сначала обучить педагогов – это займет 4-5 лет, найти время в образовательном процессе, а он перегружен, разработать программы. На это все уйдет лет 10, чтобы все нормально организовать. Вмешиваться в учебный процесс надо грамотно, аккуратно, но наши чиновники считают, что они могут что угодно ввести. Инициатива приведет к проблемам», - резюмировал Казаков.
Ранее заслуженный учитель России Лев Соболев заявил в беседе с НСН, что серебряная медаль должна давать школьникам преимущества при поступлении, тогда у детей будет стимул ее получить. В противном случае награда будет обычной «цацкой».
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