Вынесен первый штраф за позднюю публикацию результатов теста на COVID-19

Жителя России впервые оштрафовали за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 7 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Его специалисты пояснили, что мужчина был выписан штраф за то, что не разместил в трехдневный срок со дня прибытия в Россию «на Едином портале госуслуг результаты лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР».

Нарушителю назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, подчеркивает РИА ФАН.

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Между тем, ранее сообщалось, что в России пандемию коронавируса смогут победить к лету следующего года. Об этом заявил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, к этому времени удастся привить большинство граждан страны, так как Россия за год может произвести 80 млн доз вакцины.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН уточнил, что пандемия будет преодолена только в случае, если российская вакцина покажет свою эффективность.

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ФОТО: pixabay.com
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