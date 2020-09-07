Вынесен первый штраф за позднюю публикацию результатов теста на COVID-19

Жителя России впервые оштрафовали за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 7 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Его специалисты пояснили, что мужчина был выписан штраф за то, что не разместил в трехдневный срок со дня прибытия в Россию «на Едином портале госуслуг результаты лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР».

Нарушителю назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, подчеркивает РИА ФАН.