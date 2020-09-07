Вирусолог назвал главное условие окончания пандемии COVID-19 в России

В России пандемию коронавируса смогут победить к лету следующего года, заявил в интервью газете «Известия» директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, к этому времени удастся привить большинство граждан страны, так как Россия за год может произвести 80 млн доз вакцины.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН уточнил, что пандемия будет преодолена только в случае, если российская вакцина покажет свою эффективность.

«Если вакцина окажется эффективной, то она сможет оказать большое влияние на течение эпидемии. Это выяснится в течение ближайших месяцев, поскольку именно сейчас идет третья фаза клинических испытаний, и станет ясно, насколько эта вакцина эффективная в реальной эпидемической обстановке. Понадобится время, поэтому Александр Гинзбург говорит о годе. Понадобится время и для производства вакцины. Это дело непростое. Вакцину, скорее всего, будут производить в разных местах», - пояснил Альштейн.