Вирусолог назвал главное условие окончания пандемии COVID-19 в России
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН уточнил, в каком случае в России получится победить коронавирус.
В России пандемию коронавируса смогут победить к лету следующего года, заявил в интервью газете «Известия» директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, к этому времени удастся привить большинство граждан страны, так как Россия за год может произвести 80 млн доз вакцины.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН уточнил, что пандемия будет преодолена только в случае, если российская вакцина покажет свою эффективность.
«Если вакцина окажется эффективной, то она сможет оказать большое влияние на течение эпидемии. Это выяснится в течение ближайших месяцев, поскольку именно сейчас идет третья фаза клинических испытаний, и станет ясно, насколько эта вакцина эффективная в реальной эпидемической обстановке. Понадобится время, поэтому Александр Гинзбург говорит о годе. Понадобится время и для производства вакцины. Это дело непростое. Вакцину, скорее всего, будут производить в разных местах», - пояснил Альштейн.
По его словам, полной победы над коронавирусом добиться не получится.
«Свой вклад внесут и развитие нашей медицины, и природная изменчивость вируса, аттенюация вируса тоже внесут свой вклад, и эпидемия через год-два станет мягкой и легкой. Но в окончательной победе над вирусом даже вакцинация вряд ли поможет. Скорее всего, вирус останется с нами надолго, только станет уже неопасным. Жить мы с ним будем как с вирусом гриппа», - добавил вирусолог.
При этом он не исключил возвращение жестких противоэпидемиологических ограничений в России.
«Введение новых ограничений возможно. Это зависит от развития эпидемии. Но резкие ограничения могут носить местный характер, если в каком-то районе много умирающих», - заключил ученый.
Ранее Альштейн в эфире НСН рассказал, когда можно ждать рост заболеваемости коронавирусом в России.
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