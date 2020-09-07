Росздравнадзор выявил больницы, занижавшие смертность от COVID-19

Росздравнадзор по результатам проверки статистики летальных исходов от коронавируса COVID-19 выявил разночтения при регистрации таких случае в больницах, перепрофилированных для приёма больных COVID-19. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова, пишут argumenti.ru.

Так, по её словам, в некоторых стационарах почти все летальные исходы шифровали как смерти от коронавируса. Но были и случаи, когда в стационаре смертность от COVID-19 на бумаге равнялась нулю, а летальные исходы относили на другие заболевания – например, сердечно-сосудистые или органов дыхания, отметила Самойлова.

По мнению главы Росздравнадзора, подобные разночтения в кодировании смертности от COVID-19 должны стать поводом для «выводов на будущее».

