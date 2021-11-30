Демограф выделил Путину 15 лет на повышение рождаемости в России

НСН-Строительство Более миллиона москвичей станут пассажирами Троицкой линии метро Первый участок новой ветки от «Новаторской» до «Бачуринской» готов уже почти на 50% Троицкая линия метро свяжет Новую Москву с основной частью столицы Ежедневный пассажиропоток превысит 100 тысяч человек