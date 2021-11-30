Демограф выделил Путину 15 лет на повышение рождаемости в России

За 15 лет власти при правильной социально-экономической политике смогут преломить ситуацию с убылью населения, считает Юрий Крупнов.

Россияне вымирают, демографическая ситуация стала катастрофой, поэтому Владимир Путин прав, называя эту проблему основной для страны на ближайшие 10 лет, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Ранее на форуме "Россия зовет!" глава государства заявил, что проблема демографии в России "не дает ему спать по ночам".

«Демографическая ситуация настолько серьезная, что не будет преувеличением определить ее как катастрофу. Сравнивать надо не с прошлым годом, хотя и здесь есть ухудшение, а сравнивать надо с прошлым веком. Мы устойчиво вышли на отсутствие даже простого воспроизводства. Нас рождается недостаточно даже для того, чтобы заместить имеющееся население, заместить смертность. У нас с 1992 года открытая отрицательная демография в плане так называемой естественной убыли населения, которую, конечно, никак нельзя назвать реально естественной. Мы вымираем. У нас в начале 2030-х годов будет некоторый рост по рождаемости, но он незначительный, это всё затухающая синусоида. Путин, безусловно, прав, это главная проблема, проблема номер один, и именно сюда должны быть направлены все ресурсы государства», - отметил Крупнов.
«Было бы справедливо». Феминистка предложила отцам разделить с женами декрет

По его мнению, единственным спасением России могут стать многодетные семьи.

«Делать ставку на многодетную семью. Половина всех семей должны стать многодетными, с тремя и более детьми. Мы катастрофически запаздываем, это можно решать быстро. Мы за 15 лет – а для демографии это просто минуты – можем исправить нашу демографическую ситуацию кардинально. Но для этого нужна другая социально-экономическая политика. Опять же, Путин правильно сказал, что многодетную семью нужно сделать нашей национальной идеей. Колоссальное, мощное стимулирование рождаемости должно быть. Как рождается четвертый ребенок – мы имеем повышенный уровень благосостояния, государство платит гранты, и так далее. Если говорить о более правовых категориях, то нужно обеспечить стандарт качества жизни для каждого ребенка. Благосостояние семьи не должно меняться от количества детей в худшую сторону. Семья с пятью детьми должна жить нормально, так же, как семья с одним ребенком. Мер поддержки можно предлагать очень много, тут дело не в мерах, а в самой доктрине. Самое главное, нужно изменить сознание как правящего слоя, так и населения», - подытожил демограф.

Ранее журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как решить демографическую проблему в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
ТЕГИ:НаселениеДетиМногодетные СемьиПутинДемография
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры