Путин ответил на вопрос «что не дает спать по ночам»

Президент Владимир Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в России.

По его словам, в последнее время эта проблема приобрела системообразующий характер. Глава государства считает, что она станет основной для страны на ближайшие 10 лет.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДемографияДетиРоссияВладимир Путин
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