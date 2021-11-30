Путин ответил на вопрос «что не дает спать по ночам»
30 ноября 202114:59
Президент Владимир Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в России.
По его словам, в последнее время эта проблема приобрела системообразующий характер. Глава государства считает, что она станет основной для страны на ближайшие 10 лет.
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30 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru