Симоньян предложила улучшить демографию, «забрав русских домой вместе с территорией»

Российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как решить демографическую проблему в России.

Ранее в ходе выступления на форуме «Россия вперед!» президент Владимир Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в нашей стране, который, по его словам, приобрел системообразующий характер.

«Предлагаю элегантное решение этой системообразующей проблемы. Забрать наших домой. Можно и с территорией», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее на форуме «Русский Донбасс» она заявила, что жители Донбасса стремятся получить российское гражданство. После слов «Россия, матушка, забери Донбасс домой» она даже пустила слезу.