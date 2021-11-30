Симоньян предложила улучшить демографию, «забрав русских домой вместе с территорией»
Российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как решить демографическую проблему в России.
Ранее в ходе выступления на форуме «Россия вперед!» президент Владимир Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в нашей стране, который, по его словам, приобрел системообразующий характер.
«Предлагаю элегантное решение этой системообразующей проблемы. Забрать наших домой. Можно и с территорией», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее на форуме «Русский Донбасс» она заявила, что жители Донбасса стремятся получить российское гражданство. После слов «Россия, матушка, забери Донбасс домой» она даже пустила слезу.
В ответ на это журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что категорически против присоединения Донбасса к России.
«Присоединять часть чужой территории – это самая непосредственная агрессия. Любой человек, кто такое предлагает, либо провокатор, либо не очень умен. Я категорически против того, чтобы даже рассматривался этот вопрос», - заявил он.
При этом он подчеркнул, что Донбасс принадлежит Украине.
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