«Было бы справедливо». Феминистка предложила отцам разделить с женами декрет
В России нужно формировать положительный образ отца, вовлеченного в воспитание детей наравне с матерью, считает Лиза Лазерсон.
Установление отдельного праздника для отцов - это положительная, но недостаточная инициатива для повышения престижа отцовства в российском обществе, отметила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фем-активистка, автор феминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в третье воскресенье октября в России официально будет отмечаться День отца.
«Полностью поддерживаю новый праздник. Какие там могут быть подводные камни? Странно, что не было Дня отца, очень классно, что он будет. Если бы еще декрет заодно поделили между родителями равным образом, тогда было бы справедливо по отношению к обоим родителям иметь одинаковое количество праздников», - предположила Лазерсон.
При этом, по словам активистки, в России есть множество более насущных проблем в сфере отцовства, которые нельзя решить одним лишь введением нового праздника.
«Престиж роли отца могло бы повысить отсутствие 152 миллиардов задолженности по алиментам (такие данные следуют из отчетности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за 2019 год, - прим. НСН). Мне кажется, было бы здорово, если бы популярные персоны, блогеры своим примером показывали, что у родителей равная ответственность за ребенка, равный вклад в воспитание, делимый между родителями поровну, насколько это возможно. Это бы очень сильно повысило престиж отца. К сожалению, у нас с советского времени такой паттерн, что мужчина работает, а женщина дома. Вернее, женщина тоже работает, может, даже и больше, но по умолчанию на нее ложится и воспитание детей, и дом. Это неизбежно влияет, например, на то, что ей предлагают меньшую зарплату, потому что у нее есть риск идти в декрет, а у мужчины такого риска нет. У нас нет никаких законодательных ограничений, но, скорее всего, работодатель не поймет: "Что у тебя, жена не может уйти в декрет?" В культуре это не принято, не закреплено. Это меняется очень медленно, и, мне кажется, День отца – последнее, что может внести вклад в исправление этой ситуации», - резюмировала феминистка.
Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем России нужен День отца.
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