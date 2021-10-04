«Было бы справедливо». Феминистка предложила отцам разделить с женами декрет

Установление отдельного праздника для отцов - это положительная, но недостаточная инициатива для повышения престижа отцовства в российском обществе, отметила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» фем-активистка, автор феминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в третье воскресенье октября в России официально будет отмечаться День отца.

«Полностью поддерживаю новый праздник. Какие там могут быть подводные камни? Странно, что не было Дня отца, очень классно, что он будет. Если бы еще декрет заодно поделили между родителями равным образом, тогда было бы справедливо по отношению к обоим родителям иметь одинаковое количество праздников», - предположила Лазерсон.

При этом, по словам активистки, в России есть множество более насущных проблем в сфере отцовства, которые нельзя решить одним лишь введением нового праздника.