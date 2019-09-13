Вылов рыбы продолжится по старым квотам
В ближайшие три года не стоит ожидать изменений в квотах на вылов рыбы, об этом сообщается на сайте «Будущее России. Национальные проекты».
Отмечается, что такое решение было озвучено в ходе встречи зампреда правительства Алексея Гордеева и врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Рыбаки-любители по-прежнему смогут сдавать выловленную рыбу в перерабатывающие компании или напрямую на реализацию, данное предложение главы региона поддержал вице-премьер.
Отметим, с 2020 года в России вступают в силу новые правила рыболовства. Согласно ним будут введены ограничения на подводную охоту, на количество выловленных водных биоресурсов в рамках суток. Кроме этого рыбаки-любители больше не смогут ловить рыбу сетями. Исключениями станут - Сибирь, Дальний Восток и районы Севера.
Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству в эфире НСН указал на проблемные точки нового закона о рыбной ловле.
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