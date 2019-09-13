Вылов рыбы продолжится по старым квотам

В ближайшие три года не стоит ожидать изменений в квотах на вылов рыбы, об этом сообщается на сайте «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что такое решение было озвучено в ходе встречи зампреда правительства Алексея Гордеева и врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Рыбаки-любители по-прежнему смогут сдавать выловленную рыбу в перерабатывающие компании или напрямую на реализацию, данное предложение главы региона поддержал вице-премьер.