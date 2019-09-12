Аналитик: 70% рыбы в России - подделка
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, почему в России такое количество фальсификата на рыбном рынке.
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» исследовал треску в ледяной глазури пяти торговых марок. Участие в экспертизе приняла треска стоимостью от 468 до 933 рублей торговых марок: «Бухта изобилия», «Каждый день», «ВкусВилл», ООО «Марлин», пишет «Лента.ру».
ДНК-тест рыбы торговой марки «Каждый день» показал, что вместо атлантической трески используется иной вид рыбы. Также «Росконтроль» обнаружил превышение норм по содержанию мышьяка в рыбе – в торговой марке «Бухта изобилия» в три раза, в Borealis в 1,6 раз. Во всех образцах филе, кроме «Бухты изобилия» было выявлено содержание костей. Таким образом, специалисты рекомендовали только треску «ВкусВилл».
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, что большинство рыбы, реализуемой на российском рынке, является фальсификатом.
«70% рыбы в торговых сетях России это фальсификат, а в случае трески процент подделок еще выше! И это будет продолжаться, пока не заработает в полном объеме техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Напомню, два года назад его ввели, до 1 сентября 2019 года был адаптационный период.
«Но уже середина сентября, а он не работает, Роспотребнадзор не работает»
Потому что это Россия – не готовы бизнес, торговые сети и так далее. В Европе есть кодекс «Алиментариус», его нарушение в прямом смысле разрушает бизнес до нуля, выкидывает с рынка. А у нас можно вот продавать пикшу вместо трески, потому что кодекс не работает. Разработанный в России техрегламент позволяет безупречно идентифицировать рыбу и дать покупателю ответы на три основных вопроса: что это за рыба (ее точное название), где она выловлена и когда. Знаю, что многие компании, которые занимаются телекоммуникацией, уже занялись разработкой мобильных приложений, которые позволят дать ответы на эти вопросы прямо в магазине», - сказал Савельев.
Эксперт отмечает, что первопричиной такого обилия подделок является высокая стоимость, как рыбы, так и процессов ее переработки.
«Во всем мире качеством номер один является рыба, которую только что выловили в море, тут же сделали филе и заморозили. В России в основном мало судов, на которых все процессы делают сразу, потому что оборудование очень дорогое. Чуть хуже тот продукт, что сделали на берегу. Ну и совсем никудышное филе, которое произвели из сырья, например, в Туле, Подмосковье или еще где-то. У нас в России в основном делают из сырья по последнему варианту. Это означает, что после вылова, рыбе максимум отрезают головы и потрошат. А размораживают и делают филе на заводах по всей России, это уже существенная потеря качества.
«Повторюсь, в России происходит тотальная фальсификация, по треске эксперты называют 70-80%»
А если это филе, то определить, какая это рыба даже ихтиолог не сможет, только в лаборатории. Да и треска это дорогая рыба, ее в основном продают компании в Европу, здесь, в России, нет платежеспособного спроса на эту рыбу. Поэтому под видом трески продают более дешевые сорта. Роспотребнадзор должен заняться тем, чтобы техрегламент начал работать в полном объеме. Иначе нас будут дурачить и впредь», - рассказал собеседник НСН.
По мнению эксперта, высокое содержание мышьяка в треске, которую исследовал экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль», связано с способами ее обработки.
«К примеру, выловили рыбу в девственно чистых водах морей, заморозили, привезли к нам сюда и начали полоскать в сточных водах в подвалах где-нибудь, как это у нас сейчас происходит. А это часто вода замусоренная, не только промышленными отходами, но и фекалиями, поэтому Росконтроль мог бы еще целую коллекцию добавок кишечной группы найти», - заключил Александр Савельев.
Ранее сообщалось, что в Норвегии заявили, что страдают от «русского лосося». Норвежские эксперты предлагали уничтожать как можно больше распространившейся особи. Читайте мнение эксперта по данному поводу на сайте НСН.
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