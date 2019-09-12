Аналитик: 70% рыбы в России - подделка

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» исследовал треску в ледяной глазури пяти торговых марок. Участие в экспертизе приняла треска стоимостью от 468 до 933 рублей торговых марок: «Бухта изобилия», «Каждый день», «ВкусВилл», ООО «Марлин», пишет «Лента.ру».

ДНК-тест рыбы торговой марки «Каждый день» показал, что вместо атлантической трески используется иной вид рыбы. Также «Росконтроль» обнаружил превышение норм по содержанию мышьяка в рыбе – в торговой марке «Бухта изобилия» в три раза, в Borealis в 1,6 раз. Во всех образцах филе, кроме «Бухты изобилия» было выявлено содержание костей. Таким образом, специалисты рекомендовали только треску «ВкусВилл».

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, что большинство рыбы, реализуемой на российском рынке, является фальсификатом.

«70% рыбы в торговых сетях России это фальсификат, а в случае трески процент подделок еще выше! И это будет продолжаться, пока не заработает в полном объеме техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Напомню, два года назад его ввели, до 1 сентября 2019 года был адаптационный период.