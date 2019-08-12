Эксперты предрекли недовольство 32 млн рыбаков новым законом о рыбалке
Руководитель Информационного агентства по рыболовству в эфире НСН указал на проблемные точки нового закона о рыбной ловле.
С 1 января 2020 года в России вступает в силу новый закон о любительской рыбалке. Он запрещает ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и различных приспособлений, кроме удочек.
Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков уточнил в интервью «Российской газете», что никаких принципиальных изменений для обычных рыбаков в документе не содержится. По его словам, все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других.
«Новый закон только обобщает эти правила. В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. Но законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков - в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети должны учитываться и маркироваться. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема»,- пояснил Молоков.
При этом руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН назвал несколько пунктов, которые наверняка вызовут если не протесты, то точно недовольство со стороны любителей рыбной ловли.
«В 2013-м году этот законопроект приняли в первом чтении, потом он пять лет пролежал в Госдуме. Сначала тогдашний президент Медведев и премьер Путин поручили документ обсудить. Сделали. И большинство высказалось за введение фиш-карт и за сохранение рыбопромысловых участков. Но в итоге сохранилась лишь обозначенная норма вылова - 5 кг. Остальные пункты убрали. Малый бизнес фактически вытесняется из этой отрасли. При этом положение о норме вылова завалены тухлой рыбой, потому что на практике получается, что рыбаки, поймав под занавес большого карпа или судака, выкидывают ранее пойманную рыбу, чтобы не превысить положенную цифру», - пояснил эксперт.
Действительно, новый закон вводит суточную норму вылова, за нарушение которой грозит штраф. В каждом регионе она будет своя. Так, в Москве и области в день можно будет вылавливать три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков, общим весом до 5 кг.
Самое главное нововведение - закрепляется правило о свободной и бесплатной рыбалке. Но ловить рыбу свободно нельзя будет в водоемах, где специально выращивается рыба. Здесь рыбалка может быть платной.
«Еще один нюанс. Власти собираются ввести патенты на продажу, остановки на дорогах с проверками. Но? На каком основании? Точно по закону Рыбоохрана делать не может. А ГАИ я бы сказал, что я рыбу купил. Это вызывает негодование. В Татарстане уже заявили, что это закон соблюдать не будут. К тому же у нас более 2,5 млн рек и 2,5 млн озер, и на все это количество 2, 5 тысячи инспекторов. Закон принят, но как его выполнять», - задал почти риторический вопрос Александр Савельев.
«32 млн рыбаков –любителей конечно будут протестовать, а нужно понимать, что это - электрорат»
К слову, правила любительской рыбалки строго регламентированы в Германии. Так просто взять удочку и отправиться на ближайший водоем не получится. Сначала нужно отучиться на многомесячных специальных курсах, затем сдать экзамен, после чего получить удостоверение рыбака (Fischereischein, или Angelschein). И зачем рыболов приобретает лицензию, которая считается разрешением на легальную ловлю рыбу в том или ином водоеме Германии (Fischereierlaubnisschein). Все это, разумеется, не бесплатно.
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