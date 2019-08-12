Эксперты предрекли недовольство 32 млн рыбаков новым законом о рыбалке

С 1 января 2020 года в России вступает в силу новый закон о любительской рыбалке. Он запрещает ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и различных приспособлений, кроме удочек.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков уточнил в интервью «Российской газете», что никаких принципиальных изменений для обычных рыбаков в документе не содержится. По его словам, все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других.

«Новый закон только обобщает эти правила. В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. Но законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков - в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети должны учитываться и маркироваться. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема»,- пояснил Молоков.

При этом руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН назвал несколько пунктов, которые наверняка вызовут если не протесты, то точно недовольство со стороны любителей рыбной ловли.

«В 2013-м году этот законопроект приняли в первом чтении, потом он пять лет пролежал в Госдуме. Сначала тогдашний президент Медведев и премьер Путин поручили документ обсудить. Сделали. И большинство высказалось за введение фиш-карт и за сохранение рыбопромысловых участков. Но в итоге сохранилась лишь обозначенная норма вылова - 5 кг. Остальные пункты убрали. Малый бизнес фактически вытесняется из этой отрасли. При этом положение о норме вылова завалены тухлой рыбой, потому что на практике получается, что рыбаки, поймав под занавес большого карпа или судака, выкидывают ранее пойманную рыбу, чтобы не превысить положенную цифру», - пояснил эксперт.

Действительно, новый закон вводит суточную норму вылова, за нарушение которой грозит штраф. В каждом регионе она будет своя. Так, в Москве и области в день можно будет вылавливать три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков, общим весом до 5 кг.