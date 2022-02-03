«Наказывать злодеев!» В «Трезвой России» поддерживают штрафы за покупку алкоголя детям

Покупка взрослыми алкоголя детям и подросткам может быть приравнена к его продаже несовершеннолетним, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект Госсовета Удмуртии о штрафах для совершеннолетних, покупающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним.