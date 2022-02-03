«Наказывать злодеев!» В «Трезвой России» поддерживают штрафы за покупку алкоголя детям
Реализация этого закона зависит от полиции и общества, при этом саму проблему нельзя «лакировать» или замалчивать, сказал НСН Султан Хамзаев.
Покупка взрослыми алкоголя детям и подросткам может быть приравнена к его продаже несовершеннолетним, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Ранее в Госдуму внесли законопроект Госсовета Удмуртии о штрафах для совершеннолетних, покупающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним.
«Я считаю, что это нормально. Сама идея понятна и проблема понятна. Эта проблема есть, и ее нельзя лакировать или делать вид, что ее нет. Концептуально увеличение штрафов за такое злодеяние должно быть. Будет ли эта инициатива работать или нет, зависит от правоприменительной практики, насколько полиция, общественные институты и гражданское общество будут на это реагировать. Я думаю, определенный эффект это безусловно даст», - сказал Хамзаев.
При этом он высказал мнение, что продажа алкоголя подросткам и его покупка для них – по сути, одно и то же.
«А в чем разница? Это то же самое деяние. Его смысл заключается в том, чтобы обойти закон. А какая степень ответственности, это дискуссионный вопрос. Но то, что на это надо реагировать, это факт», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя ранее «Радиоточке НСН» инициативу Госсовета Удмуртии, указал на «подводные камни». По его словам, недостатком законопроекта является слабая доказуемость подобных правонарушений.
«Смогли – доказали, не смогли – не доказали. Мера эта не наказательного, а воспитательного характера. Периодически ловят взрослых на продаже алкоголя несовершеннолетним, однако обычно взрослых ищут тогда, когда дети отравились, попали в какую-то историю», - посетовал Дробиз.
В настоящее время в России существует административная ответственность за вовлечение детей в употребление алкоголя, одурманивающих и психоактивных веществ, путем угроз, уговоров, обмана, обещания каких-то выгод или угощения, напоминает РИА Новости. При этом за покупку алкоголя и передачу его детям взрослых не штрафуют.
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