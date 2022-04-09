Нарколог предупредил об опасности сочетания кофеина и алкоголя
Кофеин при смешивании с алкоголем не оказывает отрезвляющего действия. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Эксперт отметил, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя; в результате человек может употребить больше спиртного, а это сопряжено с высокими рисками для здоровья.
«Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия. Помимо этого сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы, что, в свою очередь, повышает риск смерти от остановки деятельности сердца», — рассказал Брюн в беседе с РИА Новости.
Кроме того, нарколог отметил, что алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению, а повышение аппетита при употреблении спиртного может вызвать переедание.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- СМИ рассказали о «бунте» в ЕС из-за перспективы эмбарго на газ и нефть из России
- Нарколог предупредил об опасности сочетания кофеина и алкоголя
- СМИ: Японская Kyushu Electric Power откажется от российского угля
- В МВФ создали счет для прямой помощи доноров Украине
- Минобороны сообщило об иностранных наемниках в Мариуполе
- S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
- В Раде заявили о планах Киева ликвидировать российских военных
- СМИ: В США обеспокоены возможной победой Ле Пен на выборах во Франции
- Клинтон рассказал о предложениях Путину и Ельцину вступить в НАТО
- Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать российского консула из города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru