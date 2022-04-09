Нарколог предупредил об опасности сочетания кофеина и алкоголя

Эксперт отметил, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя; в результате человек может употребить больше спиртного, а это сопряжено с высокими рисками для здоровья.

«Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия. Помимо этого сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы, что, в свою очередь, повышает риск смерти от остановки деятельности сердца», — рассказал Брюн в беседе с РИА Новости.

Кроме того, нарколог отметил, что алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению, а повышение аппетита при употреблении спиртного может вызвать переедание.

