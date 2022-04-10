В Минздраве РФ рассказали об опасности горячих алкогольных напитков

Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-нарколога Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна.

Нарколог предупредил об опасности сочетания кофеина и алкоголя

По его словам, любые напитки должны быть не выше 37 градусов они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Отмечается, что всасывание горячего спиртного происходит быстрее из-за расширения сосудов, что приводит также к быстрому опьянению.

Ранее Брюн сообщил, что кофеин при смешивании с алкоголем не оказывает отрезвляющего действия.

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