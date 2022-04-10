В Минздраве РФ рассказали об опасности горячих алкогольных напитков
Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-нарколога Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна.
По его словам, любые напитки должны быть не выше 37 градусов они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Отмечается, что всасывание горячего спиртного происходит быстрее из-за расширения сосудов, что приводит также к быстрому опьянению.
Ранее Брюн сообщил, что кофеин при смешивании с алкоголем не оказывает отрезвляющего действия.
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