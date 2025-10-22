Россиянам предлагают бонусы за отказ от перекуров на работе
Компании стимулируют отказ от курения путем введения дополнительных оплачиваемых дней к отпуску, сокращая время работы в пятницу, а также с помощью различных бонусов, заявила в беседе с НСН Наталья Голованова.
В России среди никотинозависимых выросло число тех, кто не позволяет себе курить на работе, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Курящие работники болеют значительно чаще, чем их некурящие коллеги, а в течение дня теряют не менее часа продуктивного времени. Об этом рассказала главный научный сотрудник ЦНИИ информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова, сообщает ТАСС. По ее словам, табачный дым вызывает воспалительные процессы, усиливает рост раковых клеток, провоцирует аллергии и нарушает обмен веществ. Из-за этого курильщики чаще берут больничные, что снижает общую эффективность труда и увеличивает расходы работодателей на медобслуживание.
Голованова подчеркнула, что мужчины курят чаще, чем женщины.
«Согласно опросам SuperJob, все больше компаний вводит регламенты для никотинозависимых: в каждой четвертой компании (23%) для сотрудников с пагубной привычкой действуют правила, ограничивающие частоту перекуров и/или их продолжительность. В целом, среди никотинозависимых выросло число тех, кто не позволяет себе курить на работе: 13% в 2016 году и 19% сейчас. Очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от табака: в связи с чем мы наблюдаем увеличение частоты перекуров. Каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры 5 и более раз за день. 3—4 раза за рабочий день или смену курят 29% россиян. У 7 из 10 курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины курят чаще и задерживаются в курилке на более длительное время, чем женщины», - отметила эксперт.
По её словам, все большее число компаний стимулируют отказ от вредной привычки.
«Сейчас большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 77% соответственно). Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (19%), обычные сигареты запрещают еще реже (12%). Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных россиян. При этом 43% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно. В коллективах, свободных от курения, работает лишь каждый одиннадцатый (9%). Компании сейчас стимулируют отказ от вредной привычки путем введения дополнительных оплачиваемых дней к отпуску, сокращая время работы в пятницу, а также с помощью различных бонусов», - рассказала Голованова.
Ранее курильщиков предупредили об увеличении отказов в трудоустройстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
