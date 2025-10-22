В России среди никотинозависимых выросло число тех, кто не позволяет себе курить на работе, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Курящие работники болеют значительно чаще, чем их некурящие коллеги, а в течение дня теряют не менее часа продуктивного времени. Об этом рассказала главный научный сотрудник ЦНИИ информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова, сообщает ТАСС. По ее словам, табачный дым вызывает воспалительные процессы, усиливает рост раковых клеток, провоцирует аллергии и нарушает обмен веществ. Из-за этого курильщики чаще берут больничные, что снижает общую эффективность труда и увеличивает расходы работодателей на медобслуживание.