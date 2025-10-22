«АвтоВАЗ» добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray
Компания «АвтоВАЗ» добровольно отзывает более 8,2 тысячи автомобилей Lada X-ray, выпущенных в 2021-2025 годах, для установки систем вызова экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт.
Меры касаются 8209 машин.
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению... Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС)», - указали в Росстандарте.
Отмечается, что будут отозваны авто, выпущенные с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025-го с VIN-кодами согласно приложению. Работы в рамках кампании будут бесплатными для владельцев машин.
Ранее компания «Джили-моторс» объявила об отзыве 17736 авто Geely Emgrand из-за некорректной работы клапана вентиляции в крышке топливного бака.
