В Приамурье задержали агента Киева за передачу данных о движении военной техники
Украинского агента, подозреваемого в передаче информации о движении военной техники по Транссибирской магистрали, задержали в Амурской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - гражданин России 1977 года рождения - был завербован через мессенджер Telegram представителем террористической организации, подконтрольной украинскому Главному управлению разведки. Мужчина перечислял деньги на счета формирования и предоставлял данные о движении эшелонов с военной техникой по Транссибу в зону специальной военной операции.
Против россиянина возбуждены уголовные дела о госизмене, финансировании, участии в деятельности экстремистской организации. Мужчину заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Георгиевска по подозрению в подготовке теракта в местной администрации, напоминает «Свободная пресса».
