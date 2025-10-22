В Приамурье задержали агента Киева за передачу данных о движении военной техники

Украинского агента, подозреваемого в передаче информации о движении военной техники по Транссибирской магистрали, задержали в Амурской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант - гражданин России 1977 года рождения - был завербован через мессенджер Telegram представителем террористической организации, подконтрольной украинскому Главному управлению разведки. Мужчина перечислял деньги на счета формирования и предоставлял данные о движении эшелонов с военной техникой по Транссибу в зону специальной военной операции.

Против россиянина возбуждены уголовные дела о госизмене, финансировании, участии в деятельности экстремистской организации. Мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала жителя Георгиевска по подозрению в подготовке теракта в местной администрации, напоминает «Свободная пресса».

