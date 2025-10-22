Иски о защите чести и достоинства суд удовлетворяет в единичных случаях, более того, полученная компенсация значительно меньше затрат на юристов. Такие иски, как правило, позволяют себе очень состоятельные люди, действующие из принципа. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Пожилых женщин, которые оскорбляют соседей, сидя на лавочке у подъезда, можно привлечь к ответственности. Об этом «Газете.Ru» заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, отметив, что штраф за унижение чести и достоинства составляет от 3000 до 5000 рублей. По словам Трунова, доказать оскорбления со стороны соседей практически невозможно, даже если это и удастся сделать, затраты значительно превысят результат.