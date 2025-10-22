Трунов объяснил, как «приструнить» бабушек у подъезда за оскорбления
Чаще всего иски о защите чести и достоинства бесперспективные — затраты на юридическую помощь существенно превышают компенсацию, которая обычно составляет 1000-2000 рублей, сказал НСН Игорь Трунов.
Иски о защите чести и достоинства суд удовлетворяет в единичных случаях, более того, полученная компенсация значительно меньше затрат на юристов. Такие иски, как правило, позволяют себе очень состоятельные люди, действующие из принципа. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Пожилых женщин, которые оскорбляют соседей, сидя на лавочке у подъезда, можно привлечь к ответственности. Об этом «Газете.Ru» заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, отметив, что штраф за унижение чести и достоинства составляет от 3000 до 5000 рублей. По словам Трунова, доказать оскорбления со стороны соседей практически невозможно, даже если это и удастся сделать, затраты значительно превысят результат.
«То, что определенное наказание в части защиты чести и достоинства есть, — это бесспорно. Есть такой гражданско-правовой институт. Но оштрафовать на какую-то серьезную сумму можно в единичных случаях. В основном иски о защите чести и достоинства крутятся вокруг 1000-2000 рублей, а процедура длится как минимум год-полтора. Самостоятельно провести такой процесс практически нереально. Если иск непрофессионально оформлен, если он неграмотно юридически подан, то суд вовсе оставит его без рассмотрения. То есть затраты на такую помощь существенно превысят результат. Такие иски, как правило, позволяют себе очень богатые люди, которые делают это из принципа, очень часто понимая, что затраты гораздо выше, чем результат. Они либо просят возместить один рубль, либо все полученное передают на благотворительность. Наказать же бабушек или воспользоваться этим институтом в части семейно-бытового оскорбления — это нечто из серии фантазий и досужих разговоров», — сказал Трунов.
Собеседник НСН также пояснил, что можно считать оскорблением или клеветой и как доказать это в суде.
«Естественно, есть большой спектр судебной практики по тому, что признается оскорблением или клеветой. По такой категории дел, как правило, проводится лингвистическая экспертиза. Лингвисты из Института русского языка растолкуют, что можно понимать под той или иной фразой, даже не содержащей нецензурных выражений, но носящей оскорбительный характер. Система доказывания отработана, к тому же есть свидетельские показания как прямых свидетелей, которые сами все слышали, так и косвенных, которые узнали об этом через третьих лиц. Но если не привлекать юриста, доказать что-либо очень сложно», — подытожил он.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что нецензурные высказывания в общедомовых чатах в судебной российской практике приравнены к публичному оскорблению, поэтому при ссорах с соседями важно сдерживать свои эмоции.
