«Оставайтесь дома!»: Главврачи записали видеообращения к москвичам

Так, к концу апреля в Филатовской больнице находились 1,5 тысячи пациентов с COVID-19, 15% из них — в реанимационных отделениях, рассказал главный врач медучреждения Валерий Вечорко. По его словам, половина больных в реанимации нуждается в искусственной вентиляции лёгких.

«Это крайне тяжёлые пациенты. Не надо вот этого никому. Не ходите на шашлыки, сидите дома, в кругу своей семьи. Берегите себя», - отметил он.

В ГКБ № 52 отмечают увеличение числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Становится больше пациентов в возрасте до 50 лет, поступающих в тяжёлом состоянии, говорят там.

«Впервые я очень сдержанно отношусь к майским праздникам, которые с детства любил и ждал. Потому что непредсказуемо, что будет после них в плане увеличения количества больных, больных в отделениях реанимации, пациентов на искусственной вентиляции лёгких, увеличения ( количества — прим. НСН) пациентов на кислороде в госпитальных отделениях. Сидим дома! Мне кажется, это самое надёжное средство, чтобы избежать болезни», - обратился к москвичам главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сам недавно переболевший коронавирусом.

Специалисты настаивают на соблюдении режима самоизоляции, указывая на статистику в апреле. Тёплые выходные в конце марта и начале апреля побудили многих отправиться на шашлыки, и в результате многие участники таких пикников попали в больницы.

«Это гуляние через две недели обошлось нам ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией практически в 1,5 раза. Очень хотелось бы, чтобы это не повторилось», - сказал в своем видееообращении главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. Он призвал подумать о своём здоровье и здоровье близких, а также временно отказаться от традиции майских массовых застолий и шашлыков.

«В нашем реанимационном отделении лечатся самые тяжёлые пациенты, которые находятся в COVID-центре 67-й больницы. Многие из них поступили после тёплых апрельских дней. Как я уже говорил, COVID не выбирает возраст. Здесь находятся как люди молодого возраста, так и старшего поколения. Думаю, никто из вас не хочет оказаться там. Поэтому сидим дома, соблюдаем дистанцию, находимся на самоизоляции», - поддержал посыл коллеги главный врач ГКБ имени Ворохобова Андрей Шкода.

Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, обращаясь к горожанам, поблагодарил тех из них, кто остаётся дома.

«Спасибо вам за то, что вы не поддерживаете эпидемию. Вы позволяете не болеть и оставаться живыми другим людям. Каждый день, который вы проводите дома, спасает чью-то жизнь — и не только пациентов, но и тех врачей, которые работают в очагах коронавирусной инфекции», - подчеркнул он.

Несмотря на то, что медицине уже многое известно о COVID-19, в ряде случаев бессильны и врачи, заявила главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, от последствий этой инфекции умирают, в том числе, пациенты молодого возраста без тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Пустые койки в реанимациях — это не снижение количества заболевших тяжёлой формой, это чьи-то ушедшие жизни. Очень просим вас: оставайтесь, пожалуйста, дома на эти майские праздники. Конечно, всем очень хочется выйти из дома, пообщаться с родными и друзьями, вернуться к прежней жизни. Но, поверьте, сейчас не время испытывать медицину на прочность», - отметила она.

В первых числах мая в России был зафиксирован значительный рост новых случаев заболевания COVID-19. Если за сутки к утру 29 апреля были зафиксированы 5,8 тысячи новых случаев заражения, то к 1 мая — уже 7,9 тысячи, а 3 мая — 10,6 тысячи. В последние дни показатель держится чуть ниже этой отметки — 10,1 тысячи новых больных за сутки к утру 5 мая. Такая динамика характерна и для Москвы.

