Работодатели борются с выгоранием работников гибким графиком
Выгорание, ставшее одной из главных причин увольнений, захлестнуло сотрудников крупных компаний, рассказал НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Проблема выгорания на работе стала одной из главных причин увольнения россиян в этом году. Компании пытаются бороться с этим, вводят программы ментального здоровья, гибкий график и даже приглашают психологов, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
По данным исследования, проведенного ИИ-сервисом ментального здоровья Via MD и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, текучесть кадров в российских компаниях в 2025 году выросла до 25%. 77% работодателей связывают эту проблему с выгоранием сотрудников.
«Проблема эмоционального и профессионального выгорания стала одной из ключевых причин ухода персонала из компаний в 2025 году. Чтобы снизить уровень выгорания, работодатели внедряют различные меры поддержки: программы ментального здоровья, гибкий график, корпоративные консультации с психологами, развитие культуры обратной связи и командной поддержки, а также обучение менеджеров навыкам управления стрессом», - рассказал Мурадян.
Особенно активно такие инициативы реализуются в крупных компаниях, где уровень текучки кадров традиционно выше, отметил HR-эксперт.
«Наибольшее внимание ментальному благополучию сотрудников уделяют работодатели из IT-сферы, финансовых компаний, телекоммуникаций и крупных промышленных предприятий. В этих отраслях конкуренция за квалифицированные кадры высока, и забота о психологическом состоянии сотрудников становится частью HR-стратегии компании», - добавил специалист.
Ранее сервис по подбору сотрудников SuperJob выяснил, что каждый десятый россиянин хочет уволиться несколько раз в день.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пострадавших при подрыве моста в Брянской области детей перевели в палату
- Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле
- РЖД сообщила о гибели машиниста, спасшего пассажиров при крушении под Брянском
- Экс-военнослужащего заочно приговорили к пожизненному за поджог корабля
- Биометрия на досмотре появится в большинстве аэропортов РФ к 2030 году
- Россиянам рассказали о влиянии сильных магнитных бурь на людей
- В Госдуме предложили подключить полицию и юристов к «Разговорам о важном»
- Россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в окрошке
- Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией
- Мединский: РФ и Украина обменяются молодыми солдатами по формуле «всех на всех»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru