Работодатели борются с выгоранием работников гибким графиком

Выгорание, ставшее одной из главных причин увольнений, захлестнуло сотрудников крупных компаний, рассказал НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

Проблема выгорания на работе стала одной из главных причин увольнения россиян в этом году. Компании пытаются бороться с этим, вводят программы ментального здоровья, гибкий график и даже приглашают психологов, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

По данным исследования, проведенного ИИ-сервисом ментального здоровья Via MD и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, текучесть кадров в российских компаниях в 2025 году выросла до 25%. 77% работодателей связывают эту проблему с выгоранием сотрудников.

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«Проблема эмоционального и профессионального выгорания стала одной из ключевых причин ухода персонала из компаний в 2025 году. Чтобы снизить уровень выгорания, работодатели внедряют различные меры поддержки: программы ментального здоровья, гибкий график, корпоративные консультации с психологами, развитие культуры обратной связи и командной поддержки, а также обучение менеджеров навыкам управления стрессом», - рассказал Мурадян.

Особенно активно такие инициативы реализуются в крупных компаниях, где уровень текучки кадров традиционно выше, отметил HR-эксперт.

«Наибольшее внимание ментальному благополучию сотрудников уделяют работодатели из IT-сферы, финансовых компаний, телекоммуникаций и крупных промышленных предприятий. В этих отраслях конкуренция за квалифицированные кадры высока, и забота о психологическом состоянии сотрудников становится частью HR-стратегии компании», - добавил специалист.

Ранее сервис по подбору сотрудников SuperJob выяснил, что каждый десятый россиянин хочет уволиться несколько раз в день.

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ФОТО: ТАСС / DPA
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