«Проблема эмоционального и профессионального выгорания стала одной из ключевых причин ухода персонала из компаний в 2025 году. Чтобы снизить уровень выгорания, работодатели внедряют различные меры поддержки: программы ментального здоровья, гибкий график, корпоративные консультации с психологами, развитие культуры обратной связи и командной поддержки, а также обучение менеджеров навыкам управления стрессом», - рассказал Мурадян.

Особенно активно такие инициативы реализуются в крупных компаниях, где уровень текучки кадров традиционно выше, отметил HR-эксперт.

«Наибольшее внимание ментальному благополучию сотрудников уделяют работодатели из IT-сферы, финансовых компаний, телекоммуникаций и крупных промышленных предприятий. В этих отраслях конкуренция за квалифицированные кадры высока, и забота о психологическом состоянии сотрудников становится частью HR-стратегии компании», - добавил специалист.

Ранее сервис по подбору сотрудников SuperJob выяснил, что каждый десятый россиянин хочет уволиться несколько раз в день.