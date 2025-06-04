В России предложили ввести дополнительный отпуск для работников с выгоранием
Дополнительный отпуск для граждан с эмоциональным выгоранием следует ввести в России, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Эксперт направил соответствующее обращение главе Минтруда Антону Котякову, пишет RT.
Орлов предложил предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до семи календарных дней «гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания». Эксперт в своем письме указал, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание заболеванием и включила его в Международную классификацию болезней. Такое состояние проявляется как постоянное чувство усталости, раздражительность, снижение концентрации и способности мотивировать себя на трудовой деятельность.
«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом... выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — подчеркнул эксперт.
По его словам, ряд специальностей накладывают на человека большую нагрузку и стимулируют развитие эмоционального выгорания: под угрозой в том числе реаниматологи, врачи специализированной медпомощи детям, сотрудники хосписов и домов престарелых. Орлов призвал оценить целесообразность внесения необходимых изменений в федеральное трудовое законодательство.
Между тем сервис по подбору сотрудников SuperJob выяснил, что каждый десятый россиянин хочет уволиться несколько раз в день.
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