Самый дорогой ремонт школы в России устроили чиновники Шерегеша

Самый дорогой ремонт школы в истории России устроили чиновники горнолыжного курорта Шерегеш, сообщает Telegram-канал Mash.

Работы оцениваются в 800 млн. Они продолжаются третий год подряд. Дети всё это время учатся в разваливающемся доме культуры. Общеобразовательная школа является единственной в Шерегеше. Ее территория, а также стадион завалены строительным мусором, в самом здании готова только облицовка. Ремонт стал самым дорогим в пересчёте на одного ученика - в среднем по Сибирскому федеральному округу на реконструкцию тратят до 700 млн рублей, в Москве — до 800.

Ответственным за ремонт назначили чиновника с двумя уголовными делами. Первый тендер в 2024 году на 444 млн рублей получила компания «Спецтрансстрой», несмотря на репутацию — подрядчик уже срывал госзаказы. Застройщик также не уложился в срок с Шерегешской школой № 11. В декабре 24 года директора компании оштрафовали на 8,9 млрд рублей и завели пять уголовных дел за растрату на других объектах. Чиновник вскоре покинул администрацию, став фигурантом третьего дела.

Отставал по срокам «Спецтрансстрой» вплоть до марта 25 года, когда администрация заключила новый контракт на 797 млн с «Сиббазисстрой». Компания получила 95 млн — часть из них выделили на разработку проекта вместо предыдущего за 105 млн.

Работы планировали завершить к 1 сентября 2025 года, затем пообещали уложиться к декабрю 2026 года.. В итоге реконструируют школу до сих пор, и к началу предстоящего учебного года изменений не ожидается.

