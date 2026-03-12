Покупать на маркетплейсах можно только машину в базовой комплектации, это больше витрина для производителя, нежели альтернатива автосалону. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В 2025 году на маркетплейсе Ozon было продано в 2,5 раза больше автомобилей, чем годом ранее, — более 2300 штук. Об этом сообщило агентство Autostat со ссылкой на руководителя направления «Транспортные средства» Ozon Auto Фарида Шакирова. Наибольшим спросом на «Озоне» пользовались Chery и Changan. По мнению Хайцеэра, на маркетплейсе имеет смысл покупать только хорошо знакомый автомобиль в стандартной комплектации.

«Скорее всего, это автомобили в стандартной комплектации, особенно это касается продукции Lada, где маневров не очень много. Так как особого выбора нет, человек может купить автомобиль через маркетплейс. Очевидно, что покупатель в этом случае хорошо знаком с тем, что он приобретает. Но у меня остаются вопросы: договор появляется до оплаты или после? Тест-драйв пройден или нет? Потому что по закону «О защите прав потребителей», если вы выявили дефекты, которые не обнаружили на тест-драйве, вы можете вернуть автомобиль. Договор на оплату должен появляться до совершения сделки. Кроме того, не понимаю, как автомобиль доставляют туда. Я не вижу никаких подарочных цен, просто люди упрощают процесс, не выезжая далеко», — сказал Хайцеэр.