Чаще всего российский рынок покидают малоизвестные китайские бренды, не пожелавшие наладить сборку и производство своей продукции в России. Что касается параллельного импорта автомобилей в Россию, он прекратится максимум через год. Об этом НСН заявил гендиректор первого автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

Полтора десятка моделей автомобилей из Китая покинули российский рынок в 2026 году. Об этом сообщило издание «Известия». В частности, GAC прекратил продажи компактного кроссовера GS3, Chery перестала ввозить и продавать автомобили Tiggo 4 и кроссовер Tiggo 7 Pro Max, Jetour вывела с рынка модели X50 и X70, а Dongfeng прекратил продавать седан Shine Max, пикап DF6, кроссоверы DFSK 500, ix5 и ix7, на грани ухода с рынка SWM и Kaiyi. Мигаль объяснил тенденцию тем, что большинство ушедших малоизвестные, и нерентабельностью параллельного ввоза машин в Россию.

«Во-первых, это марки, которые не так давно побывали на российском рынке и попытались на нем закрепиться. Назвать их какими-то суперизвестными сложно. Во-вторых, сегодня все делается для того, чтобы все, что в Россию ввозится параллельно, сюда не ввозилось. Полагаю, параллельный импорт автомобилей прекратится если не в 2026, то в 2027 году. Связано это с тем, что российская продукция не может конкурировать с теми автомобилями, которые так или иначе в России собираются. Если какие-то марки сегодня уходят с рынка, то в первую очередь потому, что ввозить их экономически нерентабельно с учетом утилизационных сборов, таможенных пошлин, логистических и прочих ограничений, которые сегодня присутствуют на российском и на мировом рынке», — сказал Мигаль.