Стартапы банкротятся: Куда массово уходят из России китайские автобренды
Многие бренды, которые покинули российский рынок, ушли и с автомобильного рынка в целом, не выдержав конкуренции, сказал НСН Денис Мигаль.
Чаще всего российский рынок покидают малоизвестные китайские бренды, не пожелавшие наладить сборку и производство своей продукции в России. Что касается параллельного импорта автомобилей в Россию, он прекратится максимум через год. Об этом НСН заявил гендиректор первого автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.
Полтора десятка моделей автомобилей из Китая покинули российский рынок в 2026 году. Об этом сообщило издание «Известия». В частности, GAC прекратил продажи компактного кроссовера GS3, Chery перестала ввозить и продавать автомобили Tiggo 4 и кроссовер Tiggo 7 Pro Max, Jetour вывела с рынка модели X50 и X70, а Dongfeng прекратил продавать седан Shine Max, пикап DF6, кроссоверы DFSK 500, ix5 и ix7, на грани ухода с рынка SWM и Kaiyi. Мигаль объяснил тенденцию тем, что большинство ушедших малоизвестные, и нерентабельностью параллельного ввоза машин в Россию.
«Во-первых, это марки, которые не так давно побывали на российском рынке и попытались на нем закрепиться. Назвать их какими-то суперизвестными сложно. Во-вторых, сегодня все делается для того, чтобы все, что в Россию ввозится параллельно, сюда не ввозилось. Полагаю, параллельный импорт автомобилей прекратится если не в 2026, то в 2027 году. Связано это с тем, что российская продукция не может конкурировать с теми автомобилями, которые так или иначе в России собираются. Если какие-то марки сегодня уходят с рынка, то в первую очередь потому, что ввозить их экономически нерентабельно с учетом утилизационных сборов, таможенных пошлин, логистических и прочих ограничений, которые сегодня присутствуют на российском и на мировом рынке», — сказал Мигаль.
Собеседник НСН добавил, что многие китайские марки сегодня уходят не только с российского рынка, но и с авторынка в целом.
«Когда мы говорим о том, что какая-то модель станет называться по-другому, относиться к этому надо так — одно ушло, другое пришло, говорить о потерях не приходится. Когда мы говорим о том, что какие-то бренды вовсе перестали поставляться в Россию, то на то есть две причины. Первая — нерентабельность ввоза, о которой я уже говорил, потому что эти марки ничего не сделали для того, чтобы построить в России заводы или занять текущие мощности. Вторая — весь китайский автопром сегодня — один большой стартап. Очень много китайских компаний, которые существуют 5-10 лет, закрываются сами по себе. Это не всегда уход с российского рынка — зачастую это уход с авторынка в целом, как в Китае, так и за его пределами», — отметил он.
В заключение Мигаль пояснил, что закрепиться на российском рынке смогут те китайские бренды, которые готовы наладить сборку и производство своей продукции в России.
«Конкретные бренды назвать очень сложно — слишком многие активно пытаются усидеть на российском рынке. Ясно одно — те бренды, которые так или иначе договорятся на сборку и производство своей продукции на текущих мощностях, оставшихся в России в достаточно большом объеме от европейских, корейских и японских производителей, будут и дальше играть на российском рынке», — подытожил он.
Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что импорт автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократился на 44%.
Горячие новости
- В Подмосковье предотвратили теракт и ликвидировали агента Киева
- Россиян предупредили о закрытии ресторанов из-за «правовой коллизии»
- Кабмин обновил план дорожной деятельности на 2026–2031 годы
- Ресторанный бизнес бьет тревогу из-за дефицита кадров
- Общепит, аптеки и развлечения: На что делают ставку ТЦ в 2026 году
- В Вашингтоне установили золотой унитаз в знак протеста против Трампа
- Многие торговые центры в России нуждаются в реконструкции
- Стартапы банкротятся: Куда массово уходят из России китайские автобренды
- Без перегруза? Какой второй иностранный язык будут изучать школьники
- В Подмосковье двух пациентов госпитализировали из-за оспы обезьян