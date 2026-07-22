«Росводоканал» усилил очистку воды в Тюмени после массовых обращений граждан
В Тюмени сохраняется неудовлетворительная ситуация с качеством водоснабжения, сообщает Telegram-канал Mash.
Жители города жалуются на стойкий запах гнили в водопроводной воде, что делает невозможным её использование для гигиенических процедур, чистки зубов и мытья посуды. Установленные фильтры не решают проблему. По словам горожан, неприятный запах сохраняется на коже и волосах даже после мытья. Отдельные обращения содержат информацию об ухудшении самочувствия, однако официального подтверждения этих данных нет.
Обращения поступают в адрес «Росводоканала», Роспотребнадзора, администрации города и губернатора, однако на текущий момент ситуация остаётся без изменений. В компании «Росводоканал» причиной ухудшения качества воды назвали летний паводок: из-за снижения уровня кислорода в реке Туре начались процессы гниения органических веществ, что отразилось на цвете и запахе воды.
На очистных сооружениях в 15 раз увеличена подача порошкового угля, усилены меры очистки и лабораторный контроль. При этом представители компании утверждают, что вода соответствует санитарным нормам и безопасна для использования.
Ранее стало известно, что из-за загрязнения воды, воздуха и почвы погибли более 20 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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