«Росводоканал» усилил очистку воды в Тюмени после массовых обращений граждан

Жители города жалуются на стойкий запах гнили в водопроводной воде, что делает невозможным её использование для гигиенических процедур, чистки зубов и мытья посуды. Установленные фильтры не решают проблему. По словам горожан, неприятный запах сохраняется на коже и волосах даже после мытья. Отдельные обращения содержат информацию об ухудшении самочувствия, однако официального подтверждения этих данных нет.

Обращения поступают в адрес «Росводоканала», Роспотребнадзора, администрации города и губернатора, однако на текущий момент ситуация остаётся без изменений. В компании «Росводоканал» причиной ухудшения качества воды назвали летний паводок: из-за снижения уровня кислорода в реке Туре начались процессы гниения органических веществ, что отразилось на цвете и запахе воды.

На очистных сооружениях в 15 раз увеличена подача порошкового угля, усилены меры очистки и лабораторный контроль. При этом представители компании утверждают, что вода соответствует санитарным нормам и безопасна для использования.

Ранее стало известно, что из-за загрязнения воды, воздуха и почвы погибли более 20 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

