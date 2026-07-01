СМИ: Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск в России

Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью ликвидирован

Минтранс запретил стоянку в портах Азов и Кавказ в местах без ПВО

Собственники пообещали не повышать тарифы Домодедово более чем на 7% в год

Власти Петербурга анонсировали создание наземного метро

Показы российского кино прошли в 20 странах с начала года