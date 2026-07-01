СМИ: Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск в России

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый объявлен в розыск на территории Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в базе данных Министерства внутренних дел РФ, на которую ссылается РИА Новости.

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Следственный комитет России еще в 2023 году заочно предъявил этому украинскому военачальнику обвинения и объявил в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

По версии ведомства, в период с 2017 по 2019 год Драпатый командовал операцией объединенных сил, под его руководством было произведено более 70 обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате этих действий погибли и получили ранения 154 человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о назначении Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ вместо Александра Сырского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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