В РФ конкурс на поступление на бюджет в университетах начинается от 300 баллов ЕГЭ

По данным приёмных комиссий, количество абитуриентов, набравших на ЕГЭ 100 баллов, достигло 9 тыс. 777 результатов, при этом часть выпускников получила высший балл по нескольким предметам. Как следствие, даже результаты, превышающие 90 баллов, не гарантируют зачисления на бюджет, а конкурс на многие специальности существенно превышает показатели предыдущих лет.

Рост количества высокобалльных работ фиксируется не только в московских, но и в региональных университетах. В Калужском государственном университете объём поданных заявлений превысил 9 тысяч, что вдвое больше уровня прошлого года, при этом конкурс составляет от 6 до 8 человек на место. В Новосибирском государственном педагогическом университете на бакалавриат и специалитет подано 56 тыс. 997 заявлений от 9 тыс. 451 абитуриента, что на 9,2 тыс. превышает показатель 2025 года, а конкурс достиг 15 заявлений на одно бюджетное место.

В Уральском федеральном университете конкурс составляет в среднем 11 человек на место по всем направлениям подготовки, при этом общее количество поданных заявлений выросло с 44 тыс. в прошлом году до 197 тыс. 428 в текущем. В ведущих вузах Москвы на отдельные специальности конкурс достигает 20 человек на бюджетное место. Таким образом, текущая ситуация характеризуется беспрецедентным уровнем конкуренции среди абитуриентов, что связано с ростом количества высокобалльных результатов ЕГЭ и увеличением общего объёма поданных заявлений.

Если ребенок хочет пересдать ЕГЭ из-за того, что набрал 99 баллов, очень важно узнать его мотивацию, чтобы оценить, есть ли у него психологические проблемы. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

