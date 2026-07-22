Гергиев собирается увеличить вместимость Большого театра в два раза

Число зрительских мест в Большом театре планируется увеличить с 2,5 тысяч до 6 тысяч. Об этом заявил художественный руководитель Валерий Гергиев, передает «Интерфакс».

Дирижер отметил, что в настоящее время зал может вместить около 2,6 тысяч человек. В ближайшее время руководство намерено довести эту цифру до пяти или даже шести тысяч зрительских мест, назвав предстоящие изменения очень важными.

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«Работа над этим идет. Это будет в какой-то степени даже революционным», – отметил худрук.

Гергиев напомнил, что аналогичную процедуру расширения уже прошел Мариинский театр, где количество мест выросло с 1,7 тысяч до 6 тысяч. По его словам, Большой театр намерен не только догнать, но и перегнать, поскольку сейчас разница в их вместимости составляет почти 2,5 раза.

Гергиев ранее анонсировал, что Большой театр «щедро отпразднует» 250-летие в конце года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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