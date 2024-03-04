Курьеры «на высоте»: Работодатели «бьются» за сотрудников зарплатами
Никогда не существовало и не будет существовать вакансий для студентов без опыта, заявил в эфире НСН Алексей Захаров.
В России сложилась ситуация, когда курьерами работать выгоднее, чем учителями или инженерами, заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.
Ранее стало известно, что зарплатные предложения в среднем по стране увеличились на 18,5% в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отмечается, что сильнее всего выросли зарплаты в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%). Кроме того, специалисты зафиксировали рост зарплат на 23% в вакансиях для соискателей без опыта. Захаров опроверг столь резкий скачок зарплат.
«Зарплаты могли расти постепенно, но никак не на 27%. Никаких подобных скачков в январе-феврале мы не видим. Никогда в январе-феврале не растет ничего даже на 10%, так не бывает. Нехватка кадров сейчас наблюдается во всех отраслях в принципе, этому способствует большое количество причин. Работодателям приходится зарплатами сражаться за сотрудников. По вакансиям без опыта: никогда не существовало и не будет существовать вакансий для студентов без опыта. Это только расклейка объявлений. Сейчас в принципе сложилась такая ситуация, что выгоднее работать курьером, чем инженером или учителем», - сказал собеседник НСН.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кадровый голод в службе доставки объясняется драконовскими мерами ФНС и тем, что россияне не хотят трудиться курьерами, предпочитая пойти служить в армии по контракту.
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