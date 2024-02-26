«Идут контрактниками»: В отрасли объяснили «сумасшедший» дефицит курьеров

«Наблюдается просто сумасшедший кадровый голод. Логистика от этого страдает особенно сильно по нескольким причинам. Во-первых, большая часть курьеров — мигранты. У некоторых из них закончился срок действия карточек, и их перестали продлевать. Во-вторых, Федеральная миграционная служба сильно закрутила гайки, мигрантам стало сложнее попадать в Россию. В-третьих, курсовая разница сделала работу в России менее привлекательной. Это привело к тому, что образовался вакуум, который должны были заполнить россияне. Но, во-первых, граждане России не особо хотят занимать эти места. Во-вторых, многие предпочитают пойти в армию контрактниками, поскольку там больше платят. Ввиду этого существенно поднимаются цены. В частности, “Яндекс лавка” начинает перекупать у других маркетов курьеров, качество доставщиков начинает падать. До сих пор нет понимания, где брать новые кадры», — сказал Мурадян.

При этом собеседник НСН назвал зарплату курьеров довольно высокой.

«В Москве это 110-130 тысяч рублей. Но работа доставщика считается непрестижной, поэтому не все на нее соглашаются», — добавил он.

При этом HR-эксперт усомнился в том, что доставка со временем исчезнет совсем.

«Доставку мы не потеряем, однако вопрос в том, насколько сильно и быстро это ударит по экономике, чтобы политика государства чуть поменялась в этом направлении. Курьеров будет не хватать, а значит, стоимость их услуг будет возрастать, вырастет и цена конечного продукта. В такой ситуации люди начнут отказываться от доставки, что достаточно сильно ударит по экономике, упадет потребление, а значит, упадет и ВВП, снизится доходность населения, экономика начнет стопориться», — заявил собеседник НСН.

Однако завершил интервью Мурадян на позитивной ноте — он предложил привлекать к курьерской работе подростков.

«Сейчас приняли поправки в Закон о содействии занятости населения, согласно которому четырнадцатилетним ребятам стало значительно проще устраиваться на работу. Если раньше надо было собрать порядка десяти справок, включая выписку из домовой книги, сейчас достаточно просто согласия родителей. Молодежь будет вовлекаться в эту историю, у нее появится возможность заработать карманные деньги, помочь родителям. Таким образом у нас получится возместить трудовые ресурсы», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Департамент транспорта Москвы планирует создать систему регистрации и учета курьеров, ввести единое тестирование на знание правил безопасного вождения и фиксировать сотрудников по номерам на сумках и форме.

