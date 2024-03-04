Работодатели готовы платить новым сотрудникам почти на 19% больше
Зарплатные предложения в среднем по стране увеличились на 18,5% в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на директора по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елену Артемьеву.
По ее словам, основной причиной повышения предлагаемых зарплат стало повышение МРОТ. Отмечается, что сильнее всего выросли зарплаты в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%).
Кроме того, специалисты зафиксировали рост зарплат на 23% в вакансиях для соискателей без опыта.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кадровый голод в службе доставки объясняется драконовскими мерами ФНС и тем, что россияне не хотят трудиться курьерами, предпочитая пойти служить в армию по контракту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru