«Предупреждаем!»: В СПЧ раскрыли смысл «соглашения о лояльности» для иностранцев
Заместитель главы СПЧ Ирина Киркора заявила НСН, что Россия сражается за свои ценности, так как сегодня это вопрос национальной безопасности.
Россия должна предупреждать приезжающих иностранцев о последствиях нарушения местных законов, «соглашение о лояльности» позволит решить этот вопрос, заявила заместитель главы СПЧ Ирина Киркора в беседе с НСН.
МВД России предложило обязать всех въезжающих в страну иностранных граждан подписывать «соглашение о лояльности», которое обяжет их «не дискредитировать государственную политику РФ», передает ТАСС. Cоглашение запретит иностранцам умалять или склонять к отрицанию конституционно значимых нравственных ценностей. Речь идет о представлениях о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, запрете на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества. Киркора идею поддержала.
«Решение, безусловно, правильное, но с точки зрения уведомления мигрантов о действующих в нашей стране законах, правилах и нормах. Если ты приезжаешь в нашу страну – будь добр соблюдай закон! Какая лояльность со стороны мигрантов? Скорее наша лояльность – в их предупреждении. Россия свободная страна с наличием разных мнений, но с обязательным соблюдением действующего законодательства. К сожалению, многие иностранные граждане не знакомятся с нашими социальными и культурными нормами, более того, многие годы они не знают русского языка и даже не стремятся его изучать, хотя живут в России. Поэтому они не социализируются в обществе, держатся обособленно и продолжают жить по устоям и традициям своих стран», - рассказала она.
Киркора добавила, что Россия борется за свои нравственные ценности, так как сегодня это вопрос национальной безопасности.
«Относительно других положений возможного соглашения, а именно: склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, это также важно сейчас. Ведь это все наши основные приоритеты и ценности, и защита их - это вопрос национальной безопасности страны. За пределами нашей страны слом этих ценностей происходит повсеместно – внутри нашей страны мы этого допустить не должны. Наши мужчины сражаются за эти ценности на СВО», - отметила она.
Со своей стороны, бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов заверил НСН, что подобная инициатива не получит законодательного продолжения.
«Я думаю, что нет смысла обсуждать эту инициативу. Я сомневаюсь, что инициатива поступит в качестве законопроекта в таком же виде. Так что поддерживать здесь нечего, это пока просто слова. Я эту логику вообще не понимаю. Я с женой тоже не расписан, и что? Прекрасные дети. Это не имеет отношения к реальности. Не думаю, что это будет как-то реализовано», - заключил он.
Мигрантам, приезжающим на временную работу в РФ, не нужно брать с собой детей, заявила «Радиоточке НСН» член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Ранее Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил за то, чтобы все дети, которые поступают в школы, знали русский язык.
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