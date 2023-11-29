«Предупреждаем!»: В СПЧ раскрыли смысл «соглашения о лояльности» для иностранцев

«Решение, безусловно, правильное, но с точки зрения уведомления мигрантов о действующих в нашей стране законах, правилах и нормах. Если ты приезжаешь в нашу страну – будь добр соблюдай закон! Какая лояльность со стороны мигрантов? Скорее наша лояльность – в их предупреждении. Россия свободная страна с наличием разных мнений, но с обязательным соблюдением действующего законодательства. К сожалению, многие иностранные граждане не знакомятся с нашими социальными и культурными нормами, более того, многие годы они не знают русского языка и даже не стремятся его изучать, хотя живут в России. Поэтому они не социализируются в обществе, держатся обособленно и продолжают жить по устоям и традициям своих стран», - рассказала она.

Киркора добавила, что Россия борется за свои нравственные ценности, так как сегодня это вопрос национальной безопасности.

«Относительно других положений возможного соглашения, а именно: склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, это также важно сейчас. Ведь это все наши основные приоритеты и ценности, и защита их - это вопрос национальной безопасности страны. За пределами нашей страны слом этих ценностей происходит повсеместно – внутри нашей страны мы этого допустить не должны. Наши мужчины сражаются за эти ценности на СВО», - отметила она.

Со своей стороны, бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов заверил НСН, что подобная инициатива не получит законодательного продолжения.

«Я думаю, что нет смысла обсуждать эту инициативу. Я сомневаюсь, что инициатива поступит в качестве законопроекта в таком же виде. Так что поддерживать здесь нечего, это пока просто слова. Я эту логику вообще не понимаю. Я с женой тоже не расписан, и что? Прекрасные дети. Это не имеет отношения к реальности. Не думаю, что это будет как-то реализовано», - заключил он.

Мигрантам, приезжающим на временную работу в РФ, не нужно брать с собой детей, заявила «Радиоточке НСН» член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Ранее Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил за то, чтобы все дети, которые поступают в школы, знали русский язык.

